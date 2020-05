Actualidade

A Ucrânia apresenta hoje no Tribunal Internacional de Direito Marítimo o memorando com a argumentação contra a Rússia para que Moscovo pague compensações sobre o incidente de 2018 no Mar Negro, quando foram apresados navios de guerra de Kiev.

"Hoje entregamos a nossa posição legal detalhada. Os factos, as imagens, as provas, as posições jurídicas. Tudo está sistematizado e exposto", disse em conferência de imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitri Kuleba.

O incidente naval ocorreu no dia 25 de novembro de 2018 quando lanchas de guerra da Rússia dispararam contra os navios da Ucrânia, tendo-lhes barrado a passagem pelo Estreito de Kerch, durante a travessia que efetuavam na zona de Azov, partilhada pelos dois países.