Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que os sociais-democratas "a seu tempo" tomarão uma posição sobre as presidenciais, argumentando que Marcelo Rebelo de Sousa "ainda não se disponibilizou totalmente" para uma recandidatura.

Rui Rio falava antes de um almoço com o Presidente da República, na Base Aérea/Aeródromo de Manobra N.º 1 de Ovar, no distrito de Aveiro, depois de ter ouvido Marcelo Rebelo de Sousa elogiar a sua atuação neste período de pandemia de covid-19, que qualificou de "exemplar" e com reconhecimento "em inúmeros países".

Questionado sobre as eleições presidenciais de 2021, Rui Rio começou por responder: "Eu não vou falar disso aqui no campo de aviação. E o PSD ainda não abordou a questão das presidenciais".