Actualidade

O avião da Pakistan International Airlines (PIA) que hoje se despenhou em Carachi, no sul do Paquistão, transportava 98 pessoas a bordo, anunciaram as autoridades paquistanesas.

Inicialmente, as autoridades tinham informado que viajavam a bordo da aeronave 99 passageiros e oito membros da tripulação, mas entretanto esclareceram que eram 91 passageiros e sete membros da tripulação.

O presidente da Câmara de Carachi, Wasim Akhtar, dissera que todos os que estavam a bordo teriam morrido, mas as autoridades da aviação civil paquistanesa informaram mais tarde acreditar que haja pelo menos dois sobreviventes.