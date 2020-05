Covid-19

Oitenta e um trabalhadores de três empresas do concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, testaram positivo para covid-19, divulgou hoje a diretora-geral da Saúde, frisando tratar-se de "uma situação epidemiológica particular, mas que está a ser acompanhada".

Os testes já realizados na empresa de logística da Sonae no concelho de Azambuja, entre os 339 testes programados para os dois setores com casos, "já permitiram identificar 76 casos positivos", disse Graça Freitas, no Ministério da Saúde, em Lisboa, na conferência de imprensa de hoje para atualização de informação sobre a pandemia de covid-19.

"Por princípio da precaução", outras empresas do concelho de Azambuja também testaram os seus trabalhadores, o que permitiu confirmar dois casos positivos numa empresa e três noutra, acrescentou Graça Freitas, referindo que, "felizmente, em todas as outras, não foram encontrados casos positivos".