Covid-19

O partido espanhol de extrema-direita Vox organiza no sábado manifestações em automóvel nas principais capitais de província do país para protestar contra a forma como o Governo socialista tem gerido a crise da covid-19.

O protesto, em automóvel e com máscara, foi a forma como a extrema-direita conseguiu que as manifestações de 30 minutos de duração fossem aprovadas, cumprindo as exigências de segurança impostas pelo estado de emergência em vigor desde 15 de março último.

A terceira maior força política de Espanha, depois do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e o Partido Popular (direita), assegura que as manifestações se vão realizar "no estrito cumprimento das medidas de segurança sanitária".