Actualidade

A verba de 1,5 milhões de euros do projeto da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), aprovado no âmbito do programa Cultura para Todos, poderá ser reafetada para ser usada no imediato, disse fonte desta entidade à Lusa.

O presidente da CIMLT, Pedro Ribeiro, afirmou que, uma vez que muitas das atividades programadas não são exequíveis, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, e havendo possibilidade de usar a verba para necessidades imediatas, a questão está em cima da mesa, tendo o projeto da Lezíria aprovada uma verba de 1,5 milhões de euros do Fundo Social Europeu, que corresponde a 85% do valor total.

Esta possibilidade mereceu a crítica da vereadora da Câmara do Cartaxo com o pelouro da Cultura, Elvira Tristão, que, num artigo de opinião, considera essencial um programa que "é uma ferramenta de combate à exclusão social", e que é desenvolvido por profissionais da cultura, das artes e do espetáculo, colocados pela pandemia perante a "incerteza e a falta de perspetivas profissionais".