Covid-19

As estações ferroviárias passam a dispor de nova sinalética e materiais informativos sobre as medidas de combate à covid-19, inclusive uso obrigatório de máscara, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP), destacando a intervenção na linha da Azambuja.

"No cumprimento das orientações acordadas com o Governo, com o objetivo de minimização dos riscos na linha da Azambuja, a IP está a efetuar um reforço da sinalética ao nível do pavimento no apeadeiro do Espadanal", avançou a empresa, explicando que os avisos alertam os utentes para se distribuírem ao longo do espaço disponível na plataforma, assim como para a utilização das escadas para assegurar o distanciamento físico.

A linha ferroviária da Azambuja, no distrito de Lisboa, tem levantado preocupações após a identificação de casos positivos de covid-19 entre os trabalhadores de empresas que operam no concelho, nomeadamente 103 infetados na Avipronto e 76 casos positivos na Sonae.