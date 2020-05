Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que a resolução dos casos de raptos no país resulta do esforço "abnegado" da polícia, numa altura em que as autoridades contabilizam, só neste ano, sete casos, três dos quais resolvidos.

"O combate cerrado dos crimes de rapto e sequestros dos nossos concidadãos são fruto do vosso [Polícia da República de Moçambique] trabalho abnegado", disse Filipe Nyusi, falando durante a cerimónia de promoção de seis oficiais generais das Forças de Defesa e Segurança em Maputo.

Na quarta-feira, a polícia moçambicana resgatou dois empresários, Rizwan Adatia e Manish Cantilal, duas das sete vítimas de sequestros registados no país desde o início do ano.