Actualidade

O deputado e líder da bancada parlamentar da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), Marciano Indi, foi raptado por desconhecidos numa localidade próxima de Bissau, disseram hoje à Lusa fontes partidárias e da sociedade civil.

Elementos da APU-PDGB indicaram à Lusa que estão "no terreno a tentar perceber" as circunstâncias do rapto, os autores e o paradeiro do deputado.

Na sua página da rede social Facebook, o secretário-geral da APU-PDGB, o ex-ministro do Interior Juliano Fernandes exigiu a libertação do deputado.