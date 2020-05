Actualidade

O líder do PPM nos Açores, Paulo Estêvão, abandonou hoje os trabalhos parlamentares 'online', depois de uma acesa discussão com a presidente da Assembleia Legislativa Regional, Ana Luís, acusando-a de não permitir a "liberdade de expressão".

"A senhora presidente não deve interromper o orador quando está a discutir. Provavelmente, a senhora não gosta daquilo que eu estou a dizer e o seu partido [PS] também não gosta", apontou o parlamentar monárquico, que, perante as advertências de Ana Luís, acabou por abandonar o debate, alegando não ter "liberdade de expressão".

Em causa estava a discussão de uma proposta do Governo Regional no sentido de reforçar em 10% os apoios à comunicação social privada nos Açores, na área do desenvolvimento digital, para vigorar apenas este ano, e que foi aprovada por unanimidade.