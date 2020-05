Covid-19

A Câmara de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, criou um Fundo Municipal de Emergência Empresarial, no valor de 100 mil euros, destinado a empresários em nome individual ou empresas com sede social no concelho, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o município de Oleiros explica que a criação deste fundo surge na sequência da pandemia da covid-19 e atendendo à emergência de saúde pública que se vive.

"É neste contexto que surge o Fundo Municipal de Emergência Empresarial, com uma dotação de cem mil euros, destinada a empresários em nome individual ou empresas com sede social no concelho de Oleiros", lê-se na nota.