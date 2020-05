Covid-19

A Câmara de Vagos e o Núcleo Empresarial do concelho anunciaram hoje medidas de revitalização e estímulo da economia local, através da isenção de taxas municipais, num esforço financeiro a rondar os cem mil euros.

"Tendo em conta as fortes consequências provocadas pelo impacto da pandemia covid-19 no tecido social e económico do concelho de Vagos, o município estabeleceu uma parceria com o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) no sentido da criação de um pacote de medidas-estímulo para a economia vaguense", anunciou a autarquia liderada por Silvério Regalado.

O objetivo é "impulsionar o tecido económico para que a engrenagem possa ir retomando a sua dinâmica", numa perspetiva global, "que vai do produtor até ao consumidor final".