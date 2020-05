Covid-19

Os profissionais da dança estão divididos entre a necessidade de retomar o trabalho em palco e o medo de contágio, confrontados com o anúncio de abertura de teatros e salas de espetáculos em 01 de junho.

Fontes do setor da dança contactadas pela agência Lusa exprimiram a urgência em retomar a atividade, sobretudo para quem não tem apoios, e, em simultâneo, os receios em relação a normas anunciadas pelo Ministério da Cultura para o combate à pandemia covid-19.

De acordo com o plano de desconfinamento do Governo, os teatros e salas de espetáculos vão poder abrir portas no próximo dia 01 de junho, com regras sanitárias, mas sem exigir o uso de máscara pelos artistas em palco.