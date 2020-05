Covid-19

O Ministério da Educação de Moçambique e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançaram hoje um projeto de 15 milhões de dólares (13,8 milhões de euros) para mitigar o impacto da covid-19.

O projeto é financiado pela Parceria Global para a Educação (GPE, na sigla inglesa) e servirá para financiar "as principais atividades do plano de resposta" desenhado pelo Governo para a área do ensino, após o encerramento de escolas em 23 de março, disse Carmelita Namashulua, ministra da Educação.

A paralisação afetou 8,5 milhões de estudantes, para prevenir a possibilidade de serem vetores de propagação do novo coronavírus.