Actualidade

A edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol vai ser retomada em 03 de junho, com o embate entre Portimonense e Gil Vicente, no estádio dos algarvios, para a 25.ª jornada, anunciou hoje a Liga de clubes.

O jogo entre o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, e o Gil Vicente, nono, está marcado para as 19:00, e vai ser o primeiro depois da suspensão da competição devido à pandemia de covid-19, em 12 de março, antecedendo a visita do líder FC Porto ao Famalicão, sétimo, em Barcelos, às 21:15.

A jornada de reatamento do principal escalão profissional prolonga-se de quarta-feira a domingo, 07, contando ainda com a receção do Benfica ao Tondela, e do Vitória de Guimarães ao Sporting, ambos na quinta, 04 de junho, e a visita do Sporting de Braga ao Santa Clara, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na sexta, 05.