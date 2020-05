Covid-19

No regresso do pré-escolar, as crianças devem aprender e conversar sobre a nova realidade, em contexto de pandemia, aconselham as orientações da tutela hoje divulgadas, que preveem normas de segurança semelhantes às aplicadas nas creches.

Os estabelecimentos de educação pré-escolar reabrem a 01 de junho com novas regras, à semelhança das creches e escolas secundárias, que voltaram a abrir portas na segunda-feira, depois de terem sido encerradas em 16 de março devido à pandemia de covid-19.

As orientações para o regresso das crianças ao pré-escolar, divulgadas hoje pelos ministérios da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, preveem normas de segurança semelhantes àquelas que foram aplicadas às creches, mas também orientações para explicar a nova realidade aos mais novos.