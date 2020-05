Actualidade

O Benfica pediu hoje para deixar a direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), na reunião tida com os clubes do principal escalão, confirmou à Lusa fonte próxima do processo.

Os 'encarnados' eram um dos cinco primodivisionários representados no executivo liderado por Pedro Proença, juntamente com FC Porto, Sporting, Tondela e Gil Vicente, num elenco que conta também com Mafra, Leixões e Cova da Piedade, da II Liga.

A direção da LPFP foi reeleita em 12 de junho de 2019, quando Pedro Proença, que preside ao organismo desde 2015, foi candidato único e recebeu 46 dos 48 votos possíveis.