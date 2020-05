Covid-19

O Ministério Público recorreu para o Tribunal Constitucional da decisão do Tribunal Judicial de Ponta Delgada de libertar um homem que se queixou da quarentena imposta pelo Governo dos Açores, segundo o despacho a que a Lusa teve acesso.

"Por estar em tempo, ter legitimidade e se mostrar cumprido o disposto no artigo 75º-A, nº 1, da Lei 28/82, de 15 de Novembro, admito o recurso interposto pelo Ministério Público para o Tribunal Constitucional, da decisão de 'Habeas Corpus', recurso esse a subir imediatamente", lê-se no despacho do Procurador da República Rui Moreira a que a agência Lusa teve hoje acesso.

O Governo Regional dos Açores aprovou uma resolução que impõe quarentenas em hotéis a cidadãos que se deslocam à região, no âmbito das medidas de luta contra a pandemia da covid-19.