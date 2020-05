Actualidade

O BE vai debater a corrida presidencial "ainda antes do final do verão", adiantou à Lusa fonte do partido, depois de a líder bloquista, Catarina Martins, ter afirmado que "o Bloco de Esquerda, no seu tempo", apresentaria "a sua candidatura".

No início da semana, questionada sobre a possibilidade de a socialista Ana Gomes concorrer à próximas eleições presidenciais e se o partido a apoiaria, Catarina Martins considerou que o PS "anda muito agitado" com um tema que "não é uma prioridade", mas deixou claro que "o Bloco de Esquerda, no seu tempo, apresentará naturalmente a sua candidatura".

Hoje, fonte bloquista, garantiu à agência Lusa que "o Bloco debaterá a candidatura presidencial ainda antes do final do Verão".