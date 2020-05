Actualidade

Arqueólogos do Instituto do Património Cultural (IPC) de Cabo Verde realizaram uma intervenção de urgência na Capela Gótica da Igreja Nossa Senhora do Rosário, Cidade Velha, depois de descobertas imagens de santos durante uma escavação, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o IPC referiu que no âmbito do restauro em curso naquela capela, com cerca de 500 anos, financiado pelo instituto Camões, foram encontradas imagens de santos "cujo a disposição e contexto conduziram a uma intervenção arqueológica de urgência".

"Segundo informações preliminares, trata-se de um ritual católico praticado a partir do momento que uma imagem deixa de ser utilizada. As mesmas, em madeira e material cerâmico, apresentam um elevado nível de degradação e datação desconhecida", explicou o IPC.