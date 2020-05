Covid-19

O Presidente da República assegura que tem acompanhado, "com todo o empenho", a situação vivida na Madeira por causa da pandemia de covid-19, ressalvando que não publicita as suas intervenções para não as confundir com debates sem prioridade.

"Desde 31 de março [data em que recebeu cópia da carta de 20/03/2020 do presidente do Governo Regional da Madeira dirigida ao primeiro-ministro], que o Presidente da República tem acompanhado, com todo o empenho, a situação vivida na Região Autónoma da Madeira por causa da pandemia da covid-19", lê-se numa nota publicada no 'site' da Presidência da República.

Na quinta-feira, o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, criticou o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, por nunca se ter pronunciado sobre a situação decorrente da covid-19 no arquipélago, nem ao nível das reivindicações da região, nem sobre o comportamento da população.