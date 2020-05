Covid-19

(CORREÇÃO NO QUARTO PARÁGRAFO) Lisboa, 22 mai 2020 (Lusa) - As feiras da Ladra, Relógio e Galinheiras, que se realizam na cidade de Lisboa, vão reabrir este fim de semana, cerca de dois meses depois de terem sido suspensas devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a autarquia.

"As feiras que se realizam na cidade de Lisboa vão reabrir ao público já este fim de semana. Na sequência da resolução do Conselho de Ministros, a câmara municipal decidiu que as feiras da Ladra, Relógio e Galinheiras vão retomar o seu funcionamento, havendo, no entanto, um conjunto de regras e normas de segurança sanitária que deverá ser observado por quem a elas se desloque", avança o município, em comunicado.

A etiqueta respiratória, o uso de máscaras e o distanciamento social devem ser cumpridos por todos os feirantes e clientes, realça a autarquia, acrescentando que, nas feiras onde são comercializados produtos frescos, "deverão ser os comerciantes a manuseá-los na altura do atendimento".