Covid-19

O Estádio do Clube Desportivo das Aves foi aprovado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e tornou-se o 13.º recinto preparado para a retoma da I Liga de futebol, anunciou hoje o último classificado da prova.

"A Autoridade Regional de Saúde do Norte emitiu um parecer favorável à utilização do Estádio do Clube Desportivo das Aves, depois da inspeção realizada na manhã desta sexta-feira. A autorização favorável foi concedida depois das visitas efetuadas, da implementação das diretrizes exigidas e da documentação transmitida por aquele organismo", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos nortenhos na Internet.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informaram na quarta-feira o resultado das visitas realizadas pelas autoridades regionais de saúde a 15 estádios candidatos a acolher o recomeço do campeonato, suspenso desde 12 de março e com reinício confirmado hoje para 03 de junho.