Covid-19

A plataforma Unidxs (Unidos) Pelo Presente e Pelo Futuro da Cultura em Portugal pediu hoje reuniões ao primeiro-ministro e ao Presidente da República, para discutir os problemas com que os agentes culturais se confrontam devido à covid-19.

Em comunicado, a plataforma afirma que, nos últimos dois meses, não foi desenvolvida nenhuma resposta que garantisse proteção social aos trabalhadores da Cultura, nem foi criado nenhum apoio significativo para enfrentar a situação de emergência deste setor paralisado, apesar dos alertas públicos sobre a gravidade da situação, das propostas de medidas e do comunicado público redigido por esta plataforma, datado de 29 de abril.

"Vemos com expectativa e preocupação o anúncio de uma linha de 30 milhões de euros para as autarquias aplicarem em programação cultural", refere a plataforma, que congrega 14 entidades do setor, a propósito da linha de financiamento a aplicar pelas autarquias, anunciada hoje pelo primeiro-ministro, em Coimbra.