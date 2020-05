Covid-19

O Governo da Madeira vai assumir o custo do teste à covid-19, obrigatório para todos os passageiros desembarcados no arquipélago a partir de julho, indicou hoje o secretário da Saúde, quando a região assinala 16 dias consecutivos sem novas infeções.

"Todo o projeto está a ser planeado, uma vez que assumimos a responsabilidade dos custos, porque a Madeira é uma região de turismo, é uma região segura e, naturalmente, por querer continuar segura e de confiança, tem de transmitir essa mesma confiança e segurança a todos aqueles que nos visitam", afirmou Pedro Ramos, em videoconferência, no Funchal.

O arquipélago da Madeira mantém o total de 90 casos de covid-19 pelo 16.º dia consecutivo, já com 67 casos recuperados, mais dois do que na quinta-feira, sendo que os 23 doentes ativos se encontram em hotéis e no domicílio, sem necessidade de cuidados hospitalares.