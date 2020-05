Covid-19

Nove em cada dez alunos do ensino secundário regressaram esta semana às escolas para ter aulas presenciais assim como esteve presente a "quase a totalidade" dos professores previstos, segundo dados do Ministério da Educação.

Na segunda-feira os alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade assim como os do 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário voltaram a ter aulas presenciais, depois de dois meses de ensino à distância decretado pelo Governo como forma de conter a disseminação do novo coronavírus.

Em resposta à Lusa, o gabinete do Ministério da Educação (ME) revelou que "cerca de 90% dos alunos estiveram presentes durante esta primeira semana de aulas presenciais."