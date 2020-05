Covid-19

O Presidente da República visitou hoje em Ovar o memorial de cravos que assinala todos os óbitos atribuídos à covid-19 no concelho que, durante 31 dias, esteve sujeito a cerco sanitário devido à disseminação comunitária de covid-19.

Disposta na Praça da República desde a madrugada do passado dia 25 de Abril, essa instalação exibe 41 flores concebidas em esponja colorida por artesãos locais, cada uma delas com cerca de dois metros de altura e representando uma das mortes que nesse concelho do distrito de Aveiro já foram atribuídas ao vírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

Após uma visita ao hospital de campanha instalado na Arena Dolce Vita e depois da passagem por um fabricante do pão-de-ló local, Marcelo Rebelo de Sousa não encontrou nada que se parecesse com as multidões que o costumam acompanhar neste tipo de iniciativas, mas recebeu aplausos dos poucos populares que com ele se cruzaram no caminho.