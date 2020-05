Actualidade

Todos os membros indigitados pelo CNRT, segundo partido timorense, para o VIII Governo saem do executivo na segunda-feira, anunciou hoje o presidente desta força política, Xanana Gusmão.

"Na segunda-feira os membros indigitados do CNRT para o VIII Governo saem todos, resignam", disse Xanana Gusmão, em conferência de imprensa na sede do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) em Díli, capital de Timor-Leste.

Xanana Gusmão confirmou que saem não só os quadros e militantes do CNRT mas também outros membros do Governo indigitados pelo partido aquando da formação do executivo, inclusive figuras independentes.