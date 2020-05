Actualidade

Dois Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) arrancam no próximo ano letivo na Escola Técnico-Profissional de Cantanhede, sob orientação do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), uma parceria que conta com o apoio da Câmara Municipal de Cantanhede.

Um protocolo assinado na sexta-feira entre as duas instituições de ensino irá permitir iniciar, já no ano letivo 2020/2021, dois CTeSP: "Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança" e "Redes e Sistemas Informáticos", com a "estreita colaboração" da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGOH), que integra o Politécnico de Coimbra.

"Esta iniciativa insere-se na estratégia de descentralização do Politécnico, de disponibilizar oferta formativa fora de Coimbra e de Oliveira do Hospital, e que tem vindo a ser implementada com a disponibilização de cursos CTeSP já durante o atual ano letivo nos municípios da Mealhada e Montemor-o-Velho", justifica o presidente do IPC, Jorge Conde.