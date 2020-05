Actualidade

A comissão política concelhia do PS de Gouveia, no distrito da Guarda, pede uma "aclaração cabal aos responsáveis pela gestão do município", sobre o envolvimento "em alegados esquemas de corrupção" em parcerias público-privadas (PPP), foi hoje anunciado.

"Sem prejuízo do direito à 'presunção de inocência' por parte dos acusados e independentemente do pedido de esclarecimentos que os vereadores do PS não deixarão de fazer na próxima reunião do executivo, o PS/Gouveia exige uma aclaração cabal aos responsáveis pela gestão do município, sobretudo ao seu presidente, lamentando desde já que a nossa terra seja notícia por motivo tão deplorável", refere o partido em comunicado.

Na mesma nota, o PS manifesta publicamente "a sua enorme preocupação" face às notícias que envolvem "responsáveis do município de Gouveia em alegados esquemas de corrupção, entre outros delitos".