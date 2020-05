Covid-19

A Liga espanhola de futebol vai ser retomada a 08 de junho, depois de quase três meses de suspensão devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"Na semana de 08 de junho, a retoma das grandes competições desportivas e profissionais, em particular de La Liga, vai ser autorizada", afirmou Pedro Sánchez, em conferência de imprensa, dando conta do aval positivo do Conselho Superior do Desporto e dos Ministérios da Saúde, da Cultura e do Desporto.

A Liga espanhola está interrompida desde 12 de março, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, quando, após 27 jornadas, o bicampeão FC Barcelona liderava a prova, com 68 pontos, mais dois do que o Real Madrid.