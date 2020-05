Covid-19

O presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, defendeu hoje a retoma das ligações aéreas inter-ilhas no arquipélago, de forma simbólica, em 01 de junho, Dia da Região, alegando que é preciso substituir o medo da covid-19 pela confiança.

"Acautelando a proteção dos passageiros, e com regras definidas, o regresso à atividade da SATA Air Açores será uma manifestação de grande confiança", afirmou José Manuel Bolieiro, citado numa nota de imprensa.

O líder regional social-democrata falava no âmbito da quarta sessão do Congresso da Sociedade, um conjunto de debates por videoconferência que o partido tem promovido sobre todas as ilhas do arquipélago, neste caso focado na ilha de São Jorge.