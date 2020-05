Covid-19

O número de recuperados da covid-19 vai aumentar oficialmente no domingo para mais do dobro dos casos, devido à contabilização de doentes curados que apenas estavam referenciados como tal numa aplicação informática, explicou hoje a ministra da Saúde.

"O relatório de situação terá um total de 9.652 recuperados a mais, que correspondem a utentes que já estavam recuperados segundo o critério clínico, que tinham pelo menos um resultado negativo em termos laboratoriais e que não são nenhuns dos que já constavam do boletim, porque os trabalhos de verificação e de cruzamento de dados foram feitos pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde e com o acompanhamento das autoridades de saúde", explicou Marta Temido, na conferência de imprensa diária com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo Marta Temido, a aplicação de acompanhamento clínico de doentes de covid-19 pode, desde meados de abril, servir para registo pelos médicos de casos de doentes recuperados, num campo de informação criado para esse efeito.