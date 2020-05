Covid-19

A Itália registou 119 vítimas mortais do novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que eleva o balanço de mortos para 32.735, enquanto o número de doentes continua a recuar, segundo os últimos dados da Proteção Civil.

O número atual de infetados é de 57.752, a maioria dos quais está em casa, o que representa uma redução de 1.570 face a sexta-feira, confirmando a tendência de redução iniciada há um mês.

No total, a Itália regista 229.327 infeções desde o início da crise, no passado dia 21 de fevereiro, tendo sido detetados nas últimas horas 669 novos casos, em linha com os dias anteriores e a maioria dos quais na Lombardia (no norte do país), que é a região mais afetada.