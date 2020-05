Covid-19

As praias da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, estão a registar um aumento de frequência gradual, mas ainda nem todos os banhistas, sobretudo os mais jovens, estão adaptados às regras de distanciamento social.

Hoje, apesar do tradicional vento norte retirar alguma da agradabilidade de um dia de praia, a agência Lusa verificou que vários grupos de pessoas usufruíam dos areais, mas também das esplanadas dos bares e dos passeios da marginal da cidade, numa frequência que os habitantes e comerciantes locais consideram que está a aumentar.

"Sentimos que as pessoas querem sair de casa depois de tanto tempo fechadas, e mesmo estando um dia com vento, os fins de semana na Póvoa têm sempre muita gente na marginal, não só habitantes locais, com também visitantes dos concelhos vizinhos do interior", explicou, à agência Lusa, António Augusto, concessionário de praia e proprietário de um bar.