Covid-19

O médio David Tavares mantém-se "positivo" à covid-19 e é o único jogador indisponível no plantel do Benfica, que continua a preparar o regresso à I Liga de futebol, informaram hoje as 'águias'.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que, à exceção de David Tavares, que se mantém positivo, todos os jogadores do plantel de futebol profissional estão aptos fisicamente e à disposição do treinador, Bruno Lage", escreveram os 'encarnados' na página oficial na Internet.

No dia de hoje, os jogadores do clube lisboeta voltaram a pisar o relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, 72 dois dias depois da interrupção das competições devido a pandemia de covid-19, para uma sessão de treino.