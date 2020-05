Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou hoje aos partidos para encontrarem um consenso em torno do orçamento suplementar, instando as forças políticas a abandonarem "um bocadinho" as posições em que divergem e irem "ao encontro dos outros".

"O Presidente da República aí não tem gostos, o Presidente da República acha que nesta fase devemos todos fazer um esforço para abandonar um bocadinho a nossa posição que é diferente da posição dos outros, e para irmos ao encontro dos outros", disse Marcelo Rebelo de Sousa.