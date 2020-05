Covid-19

A China registou nas últimas 24 horas três novos casos da covid-19, dois importados e um local, informaram hoje as autoridades.

A Comissão de Saúde da China detalhou que, até às 23:59 de sábado (16:59 em Lisboa), os dois infetados do exterior foram confirmados em Xangai (leste) e Guangdong (sul) e o novo contágio local foi registado na província de Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte.

Nas 24 horas anteriores a China não diagnosticou qualquer novo caso confirmado da covid-19.