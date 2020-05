Actualidade

O secretário-geral da Fretilin, maior partido timorense, considerou hoje que a oferta de mediação do Vaticano para resolver a crise política de Timor-Leste é "estranha" pelo momento em que surge no atual contexto político do país.

Mari Alkatiri, em declarações à Lusa, sublinhou que nenhuma oferta política surgiu antes, ocorrendo agora num momento em que está em curso um esforço de uma nova maioria para viabilizar o Governo.

"O problema da utilidade ou da necessidade dessa mediação, agora, é uma questão", afirmou Alkatiri, cujo partido está a apoiar agora o atual Governo para garantir a sua viabilização até 2023.