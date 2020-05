Covid-19

O jornal norte-americano The New York Times dedica a primeira página da edição de hoje a mil vítimas mortais do coronavírus, para assinalar a iminente passagem do número de 100.000 mortes nos Estados Unidos.

O New York Times dedica a sua primeira página à memória de mil pessoas que morreram devido à pandemia da covid-19 e evoca a vida de cada uma.

"Estas mil pessoas representam apenas um por cento do total. Nenhuma delas era apenas um número", escreve o jornal na capa, que se encontra totalmente preenchida por texto.