Covid-19

A analista de assuntos económicos com o pelouro de África nas Nações Unidas Helena Afonso alertou hoje que é preciso mais solidariedade, criticando as restrições às importações de alimentos e material médico no continente.

"Vai ser muito importante a solidariedade, não só entre países africanos, mas também a solidariedade vinda do resto do mundo; no entanto, assistimos ao contrário, e alguns países restringiram as exportações de alimentos e material médico, que são importações cruciais para o combate ao vírus em África", disse Helena Afonso.

Em entrevista à Lusa no seguimento do lançamento do relatório do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais sobre a economia mundial, a responsável por África vincou que a pandemia no continente "é preocupante" e lembrou a situação frágil preexistente.