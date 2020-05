Covid-19

O 'mayor' luso-canadiano no município fronteiriço de Kingsville está preocupado com o elevado número de casos e mortes causadas pela pandemia nos Estados Unidos e teme que existam infeções importadas

"Estamos perto da fronteira com os Estados Unidos, do Michigan, onde já se verificam muitos casos (do novo coronavírus). Estamos atentos. É um caso de preocupação", disse Nelson Santos, de 49 anos, o "mayor' de Kingsville, numa entrevista à agência Lusa.

Os Estados Unidos e o Canadá decidiram na terça-feira prolongar o encerramento de fronteiras comuns para todas as viagens não essenciais até 21 de junho, devido à Covid-19.