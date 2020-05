Óbito/Maria Velho da Costa

A escritora Maria Teresa Horta, agora a única coautora viva da obra literária escrita por três mulheres "Novas Cartas Portuguesas", enalteceu hoje a "ligação para sempre" com Maria Velho da Costa, que morreu no sábado.

A obra foi publicada em 1972 por Maria Teresa Horta, conjuntamente com Maria Isabel Barreno (que faleceu em setembro de 2016) e Maria Velho da Costa, que morreu sábado em Lisboa, aos 81 anos, ficando as autoras conhecidas internacionalmente como "as três Marias".

A morte de Maria Velho da Costa apanhou a escritora de surpresa: "Foi um choque muito grande, não estava à espera. Portugal perde uma grande escritora", disse à Lusa Maria Teresa Horta.