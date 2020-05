Actualidade

A praia da Costa de Lavos, na Figueira da Foz, viu este ano ser-lhe atribuída a Bandeira Azul, que lhe foi retirada em 2006, mas sem obras realizadas ainda não é desta que a vai hastear.

A situação na Costa de Lavos arrasta-se há 16 anos, por causa de um muro de proteção das habitações, construído na duna primária em 2005 pela Câmara Municipal, o que resultou num conflito com as entidades do Ambiente e Ordenamento do Território.

Em finais de 2005, já com a autarquia e o ministério do Ambiente às avessas por causa do muro, a Costa de Lavos candidatou-se à Bandeira Azul de 2006, que, na altura, tal como agora, foi atribuída. Mas acabaria retirada no âmbito das vistorias realizadas anualmente pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), antes do início de cada época balnear - ato que corresponde, de acordo com as regras, à atribuição definitiva que culmina no hastear da bandeira - o que levou ao protesto da população.