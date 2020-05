Covid-19

O distrito de Setúbal é agora o segundo com mais novos casos de covid-19, passando o Porto para terceiro lugar, indica um relatório que revela que 36% das pessoas contagiadas tinham entre os 20 e os 39 anos.

Os dados da divisão de epidemiologia e estatística da DGS referentes ao período entre 13 e 21 de maio e revelados hoje pela ministra da Saúde mostram que, utilizando uma amostra de 1.504 casos, correspondente a 80% de todos os casos novos de covid-19 infetados no mesmo período, 48% eram mulheres e que 36% ocorreram no grupo etário os 20 e os 39 anos.

A análise estatística conclui também que mais de metade dos novos casos (55%) ocorreram no distrito de Lisboa e que "o distrito de Setúbal passou a ser o segundo com mais novos casos de contágio, com 13% do total, passando o Porto a ser o terceiro, com 11%", revelou Marta Temido na conferência de imprensa diária relativa ao ponto de situação da covid-19 em Portugal.