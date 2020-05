Covid-19

Os 32 migrantes infetados pelo novo coronavírus, que foram transferidos na quarta-feira para o Campo Militar de Santa Margarida, Constância, já conhecem os resultados dos testes ali efetuados e "seguem hoje para Lisboa", disse a autoridade de saúde local.

Questionada sobre um ponto de situação aos testes realizados, na sexta-feira, dia 22 de maio, a delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, no distrito de Santarém, disse que "os migrantes que estão em Santa Margarida vão regressar hoje a Lisboa", dando conta de que os resultados foram hoje conhecidos e que há casos negativos, pessoas não infetadas, mas também há casos que se mantêm positivos ao novo coronavírus.

"Há resultados positivos e houve resultados negativos mas temos de compreender que são pessoas que estão fora dos seus ambientes, estão fora dos seus contactos e, portanto, está tudo a ser tratado para regressarem hoje a Lisboa, tanto os positivos como os negativos", disse Maria dos Anjos Esperança, à agência Lusa.