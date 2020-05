Actualidade

Duas organizações não-governamentais (ONG), Global Health Advocates e Corporate Europe Observatory, criticam as Parceria Público-Privadas (PPP) na área da investigação da União Europeia, com base em relatórios que apontam para o benefício dos privados face ao interesse público.

"Dois relatórios exaustivos sobre as PPP da investigação na União Europeia (UE) mostram um ambiente institucional que assegura 'privilégios e vantagens' para o setor privado, e 'deveres e obrigações' para o setor público", realçam a Global Health Advocates (GHA) e o Corporate Europe Observatory (CEO).

As ONG assinalam que, durante os últimos 15 anos, os grupos de lóbi das indústrias da saúde e do ambiente "controlaram, dominaram e beneficiaram de 3,7 mil milhões de euros de fundos de investigação da UE destinados a medicamentos e ao clima através das PPP, à custa do interesse público".