Covid-19

O Governo timorense decidiu hoje pedir ao Presidente do país para alargar durante mais um mês o estado de emergência declarado devido à pandemia da covid-19.

Fontes do Governo disseram à Lusa que a decisão foi tomada uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, convocada depois de um encontro na sexta-feira de análise da situação da covid-19.

Timor-Leste está atualmente sem casos ativos da covid-19, mas as autoridades timorenses estão preocupadas, em particular, com o risco da reabertura das fronteiras.