Covid-19

Um responsável pelo gabinete de crise do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) considera que o planeamento e a disponibilidade dos profissionais de saúde foram fatores essenciais no combate à pandemia da covid-19.

Em declarações à agência Lusa, o enfermeiro Jacinto Oliveira disse que, na gestão da pandemia, foi essencial "o planeamento proativo que se foi capaz de fazer", para que os Hospitais de Coimbra não fossem colocados à prova "sem se ter um dispositivo preparado para responder".

"Saliento dois aspetos que são muito importantes no meu ponto de vista: a humildade de termos presente que estávamos perante uma situação incerta que a todo o momento se alterava, em que foi preciso aprender sistematicamente com as novas variáveis que eram introduzidas no processo e, por outro lado, a generosidade que os profissionais demonstraram, que é de enaltecer".