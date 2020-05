Covid-19

Em Coimbra, o serviço de urgência do Hospital dos Covões (Hospital Geral), remodelado em 2006, foi o epicentro do combate à pandemia da covid-19, num processo com algumas dificuldades iniciais, mas que os responsáveis consideram uma aposta ganha.

Na sexta-feira, a urgência e a enfermaria de cuidados intermédios eram espaços relativamente tranquilos, confirmando a redução da procura que se tem verificado nas últimas semanas, depois de um pico de afluência, em abril, que não chegou a lotar a capacidade instalada.

Numa visita à urgência dos Covões, na qual os procedimentos de atendimento e circuitos estão muito bem definidos, o médico João Gonçalves disse à equipa de reportagem da agência Lusa que a "transformação" daquele serviço exclusivamente para doentes de covid-19 foi fundamental para que o combate à pandemia "desse frutos".